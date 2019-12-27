Мы не знаем, где Fokker-100 - запись переговоров с рухнувшим бортом

Судно готовилось ко взлету в штатном режиме.

В распоряжении РЕН ТВ появилась аудиозапись переговоров диспетчеров с пассажирским лайнером Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившимся сегодня утром сразу после вылета из аэропорта Алматы в Нур-Султан.

Согласно последним данным, жертвами катастрофы стали 12 человек, десятки пострадали.

Судя по переговорам, судно готовилось ко взлету в штатном режиме. Диспетчеры разрешили Fokker-100 вырулить на ВПП, затем взлететь, а потом связь с ними пропала.

Тем временем, взлетно-посадочную полосу уже должен был занять другой самолет - авиакомпании AstanaLine. Работники аэропорта призвали их подождать: местонахождение Fokker не было установлено.

Вот расшифровка последних переговоров диспетчеров с экипажем.

- БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю, - говорит диспетчер.

- 05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам! - отвечает пилот.

- Доброго пути! - прощается вышка.

Далее диспетчер несколько раз безуспешно запрашивает взлетевший борт:

"БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"...

"БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"...

"БекЭйр 2100, Алматы-Круг"...

После нескольких попыток связаться с пилотами диспетчер предупреждает летчиков в другом лайнере.

"AstanaLine- 671, мы не знаем, где находится Fokker-100". Затем прозвучал сигнал тревоги.

- 671 (обращение к пилотам AstanaLine, - прим. ред.), полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе или в районе полосы будет, - говорится в обращении.

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