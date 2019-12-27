Как себя чувствуют пострадавшие после крушения самолета в Алматы

Характер повреждений - переломы нижних и верхних конечностей.

Заместитель главврача по хирургии больницы скорой неотложной помощи Алматы Ондасын Ибекенов рассказал о состоянии пострадавших после крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алматы утром 27 декабря, передает zakon.kz.

По его словам, в БСНП поступили 12 пострадавших, все госпитализированы. Характер повреждений - переломы нижних и верхних конечностей. Пациентам, поступившим в БСНП, от 20 до 30 лет, из Алматы и других городов, дети в данную больницу не поступали.

- Всем пациентам проведены необходимые диагностические и лечебные мероприятия, одному пациенту проведена операция, состояние всех пациентов стабильное. Из 12 поступивших один, которому провели операцию, находится в реанимации, у него тяжелая сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом костей голени, травматический шок. Ему сделана операция "остеосинтез перелома голени". В настоящее время угрозы для жизни пациентов нет, - сказал он.

Прооперированный пациент после стабилизации состояния будет переведен в отделение травматологии, где продолжит лечение.

Всем родственникам пациентов врачи объяснили состояние пострадавших, показаны заключения после обследований, оказали психологическую помощь.

Доступ родных и близких к пациентам обеспечен, все родственники видели пациентов.

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Альберт Ахметов

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