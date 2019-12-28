16 крестьянских хозяйств, участников госпрограммы, на грани банкротства

Сумма их задолженности около 500 млн тенге.

16 крестьянских хозяйств на грани банкротства. Участники государственной программы "Сыбага", которые стали жертвами мошенников, остались без обещанного племенного скота, и без денег, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В марте Айгуль Атабаева заключила договор о покупке крупного рогатого скота по государственной программе "Сыбага". Племенных быков породы герефорд должны были привезти в июне. Однако до сих пор их нет. До других скот дошел не в полном объеме и с поддельными документами.

- Многим фермерам, которым привезли скот, они не соответствуют своим документам. То есть они не проходят признание племенного. И, соответственно, субсидии государства они не получают. И есть такие хозяйства, которые просто перевели деньги, но не получили никакой скот, - рассказывает глава крестьянского хозяйства Айгуль Атабаева.

Договор с поставщиками расторгнут, но денег пока фермерам не вернули. А кредит нужно платить. Продать скот – тоже не выход, говорят пострадавшие.

- Во-первых, я не могу сейчас его продать, он не тянет на ту сумму. Я не получаю субсидии. У меня все в залоге. Я не покрою расходы. Банкрот. Вот и все, - констатирует глава крестьянского хозяйства Ирина Комонова.

Проблема крестьянских хозяйств находится на контроле Министра сельского хозяйства. В начале прошлого месяца он пообещал отправить делегацию в Чехию, откуда и вывозили скот. Однако фермеры утверждают, что до сих пор этот вопрос не решен.

- Недобросовестное отношение с чешской стороны. Там в некоторых моментах были подделанные документы. Мы этот вопрос на контроле держим. Наша делегация уже ездила в Россию. Мы на следующей неделе планируем отправить группу в Республику Чехия, там мы будем разбираться, - говорит министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

Стараниями министерства все же удалось приостановить выплаты по кредиту до июля следующего года. Если до этого времени вопрос не решится, чиновники готовы дать новую отсрочку. Но финорганизации, через которые выдавались кредиты по госпрограмме, говорят, что несут убытки.

- Эти деньги, также они были заемные. Есть среди них средства республиканского бюджета, есть заемные средства банка 2-го уровня. То есть нам эти возвраты никто не отменял. Корпорация будет выплачивать по этим деньгам. Поэтому мы также несем убытки, - объясняет директор департамента развития кредитных товариществ АО "Аграрно-кредитная корпорация" Мейрам Утешов.

Сейчас сумма задолженности 16 крестьянских хозяйств около 500 млн тенге. Поставщика внесли в черный список. Выплаты хоть и приостановлены, но фермеры остались без субсидий и без скота. А если вопрос не решится, то они рискуют лишиться и крыш над головой.

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