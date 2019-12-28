Состояние пострадавших в авиакатастрофе стабильное - врачи

Пострадавшие нуждаются в покое.

Состояние у всех 12 пациентов стабильное, с улучшением. Об этом сообщил заместитель главного врача БСНП Онласын Ибекенов, передает zakon.kz.

- Пациенты получают все необходимое лечение. Ночь провели спокойно, сон, аппетит у людей не нарушен. Пациента, которому вчера провели операцию на голени, планируется перевести из реанимации в отделение. Со всеми пострадавшими и их родственниками продолжают работать психологи, наблюдают их ежечасно, - рассказал Ибекенов.

Психологи отмечают, что пострадавшие нуждаются в покое.

- Сейчас в их психике у пострадавших сработал защитный механизм, для того, чтобы мозг мог забыть трагедию ,- рассказала психолог Ксения Зидинская, - Поэтому наша общая задача сейчас не напоминать этим людям о пережитом, не возвращать их к перенесённым эмоциям страха и ужаса.

Она попросила казахстанцев ограничить массовые рассылки видео и фото с авиакатастрофы.

- Сейчас все мы просто должны помочь друг другу и прежде всего пострадавшим пережить эту трагедию, - заключила она.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в стране приостановлены.

В МВД изучают несколько причин произошедшего, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

Бортовой самописец самолета будут изучать в межгосударственном авиационном комитете в Москве 29 декабря.

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