Наличие сертификата IOSA не обязателен для выполнения внутренних рейсов. Так решили в Миннацэкономики во имя защиты конкуренции.

Авиакомпания Bek Air не имеет сертификата безопасности IOSA, а потому не могла выполнять международные рейсы. Для совершения полетов внутри страны такого сертификата не требуется. По правилам компания должна подтверждать летную годность своего авиапарка в Комитете гражданской авиации РК. В мае 2019 Bek Air смог убедить КГА в качестве своих самолетов. Сертификат летной годности, по словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева, незадолго до своего увольнения поставила Тоты Амирова, передает корреспондент Zakon.kz

Стоит отметить, что в соцсетях Амирова довольно резко высказывалась в адрес авиакомпании Bek Air, и предлагала закрыть ее из-за большого количества нарушений.

- В министерство поступало много предложений от бизнес-сообщества и населения. Не все могут иметь доступ к рынку авиационных перевозок. С учетом этого в области защиты конкуренции, так как вопрос регулирует Миннацэкономики и комитет монополий, было предписание, что пока исключить из правил требований наличие сертификата и аудита на внутренние полеты. На международные перевозки включен весь аудит, поэтому у компании Bek Air разрешения на международные полеты не было, - рассказал во время пресс-конференции Камалиев.

К слову, Bek Air единственная авиакомпания в Казахстане не имеющая сертификата IOSA.

- Когда принимаются решения по НПА, проходит вопрос обсуждения. Мне сложно сказать какое-именно бизнес-сообщество просило применить эту норму, но у нас было предписание от МНЭ, Комитета по защите конкуренции. И мы должны были ее выполнять. Но все авиаперевозчики являются участниками НПП "Атамекен", и там обсуждали эту норму, - добавил он.

В 2016 году Нурлан Жумасултанов, бывший тогда главой авиакомпании Bek Air в интервью Exclusive.kz высказывал мнение о необходимости сертификата.

- В разговорах с руководителями Комитета гражданской авиации я прямо задавал вопрос: "Для чего затеяна эта сертификация IOSA? Какой в ней смысл?" Они с большим трудом нашли на него ответ, который в сущности, сводился к соображениям безопасности и регулярности полетов… Но авиация требует точности, расчета и подсчета. В том числе, когда рассчитывают уровень безопасности полетов. И я скажу вам: по этим расчетам, по объективным критериям, уровень безопасности полетов "Бек Эйр" не хуже и не лучше, чем, у нашего флагмана – у "Эйр Астаны". Вообще, среди нас, людей, связанных с авиацией, ходит шутка, что 100-процентная безопасность есть, когда самолет стоит на земле, но тогда регулярность – 0%. А по регулярности полетов наша авиакомпания идет вообще впереди всех! 99- процентная регулярность полетов на протяжении нескольких лет, - говорил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!