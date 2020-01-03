В Алматы чуть не взорвался десятитонный газовоз
Почувствовав неладное, водитель остановил грузовик, вышел из него и увидел дым, буквально валивший из-под кабины.
В Бостандыкском районе города Алматы едва не взорвался газовоз, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
2 января 2019 года в 15:20 пульт 101 поступило сообщение о том, что в Бостандыкском районе по улице Каблукова горит десятитонный бензовоз. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты с ближайших пожарных частей.
Пока ехали спасатели, водитель газовоза Онгарбек Оспанов не растерялся и потушил возгорание с помощью огнетушителя. Также, по словам очевидицы, огромную помощь оказали проезжающие мимо водители. Прибыв за 7 минут, пожарные лишь подали пожарные стволы на охлаждение цистерны с газом. Профессиональными действиями водителя, была снята угроза взрыва емкости.
Оспанов рассказал пожарным, что уже в пути следования панель приборов показала ошибку. Почувствовав неладное, Онгарбек остановил грузовик, вышел из него и увидел дым, буквально валивший из-под кабины газовоза.
Незамедлительно, отключив аккумуляторную батарею, поднял кабину и, обнаружив очаг горения, направил струю из огнетушителя. Пока вызывал пожарных, снова возникло возгорание, пришлось воспользоваться вторым огнетушителем. На второй раз возгорание было устранено полностью.
Как оказалось, произошло короткое замыкание моторного отсека грузовика, что и привело к возгоранию на площади 0,5 кв.м.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!