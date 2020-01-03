В Алматы чуть не взорвался десятитонный газовоз

Почувствовав неладное, водитель​ остановил грузовик, вышел из него и увидел дым, буквально валивший из-под кабины.

В Бостандыкском районе города Алматы едва не взорвался газовоз, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

2 января 2019 года в 15:20 пульт 101 поступило сообщение о том, что в Бостандыкском районе по улице Каблукова горит десятитонный бензовоз. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты с ближайших пожарных частей. ​

Пока ехали спасатели, водитель газовоза Онгарбек Оспанов не растерялся и потушил возгорание с помощью огнетушителя. Также, по словам очевидицы, огромную помощь оказали проезжающие мимо водители. Прибыв за 7 минут, пожарные лишь подали пожарные стволы на охлаждение цистерны с газом. Профессиональными действиями водителя, ​ была снята угроза взрыва емкости.

Оспанов рассказал пожарным, что уже в пути следования​ панель приборов показала ​ ошибку. Почувствовав неладное, Онгарбек ​ остановил грузовик, вышел из него и увидел дым, буквально валивший из-под кабины газовоза.

Незамедлительно, отключив аккумуляторную батарею, ​ ​ поднял кабину и, ​ обнаружив очаг горения, ​ направил струю ​ из огнетушителя. Пока вызывал пожарных, снова возникло возгорание, ​ пришлось воспользоваться вторым огнетушителем. На второй раз возгорание было устранено полностью.

Как оказалось, произошло короткое замыкание моторного отсека ​грузовика, что и привело к возгоранию на площади 0,5 кв.м.

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