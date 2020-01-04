Стало известно о ЧП на аттракционе на Кок Тобе в Алматы

Пострадавшего госпитализировали.

На Кок Тобе в Алматы произошел неприятный инцидент с подростком, передает zakon.kz.

Изначально сообщения появились в соцсетях - якобы на аттракционе "рогатка" сорвался человек, и его с переломами конечностей госпитализировали.

- Вчера на Кок-Тобе человек выпал с аттракциона "Рогатка"... ... При мне упал. Метров с 5 кресло отлетело при взлете, - написал в facebook Тимур Жаркенов.

​​- В Алматы на Кок-Тобе с аттракциона "Рогатка" слетел ребенок, веревка оборвалась. Ребенка увезли на скорой помощи с переломами рук и ног. Об этом сообщают ряд очевидцев в социальных сетях. Официальные СМИ молчат, - сообщается в телеграмм-канале JEXENNEWS.

В полиции Алматы подтвердили, что там произошел инцидент на аттракционе - на так называемом каркасном батуте.

Мальчик, 2006 г.р., прыгал на батуте, рядом находилась женщина, которая периодически просила ребенка быть аккуратнее. Но в итоге он упал, сломал ногу и ударился головой. Пострадавшего госпитализировали.

В Управлении здравоохранения города сообщили, что мальчик был доставлен бригадой скорой помощи в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы. Осмотрен врачами. Всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объеме. Состояние мальчика стабильное.

Отмечается, что у родных пострадавшего ребенка претензий нет, так как это произошло по собственной неосторожности. В связи с этим оснований для начала досудебного расследования не имеется.

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