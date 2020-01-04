Зарина Дияс вышла в финал турнира в Гонконге

Ее соперница по финалу еще не определилась.

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла в финал турнира серии ITF в Гонконге с призовым фондом 25 тысяч долларов, сообщает Vesti.kz.

В полуфинале она встречалась с американской теннисисткой Сачией Викери и обыграла ее в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Стоит отметить, что 26-летняя Дияс является 77-й ракеткой мира, а 24-летняя Викери занимает 157-е место в рейтинге WTA. Счет личных встреч теннисисток стал 2:1 в пользу казахстанки.

Соперницей Дияс по финалу будет победительница матча между первой ракеткой турнира китаянкой Чжу Линь (72-я ракетка мира) и француженкой Хармони Тан (251-я).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!