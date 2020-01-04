Две женщины погибли на трассе Кокшетау-Атбасар

Пострадали пять детей.

Смертельное ДТП произошло на 114-километре трассы Кокшетау-Атбасар, передает zakon.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.

По информации полиции, водитель Hyundai Accent направлялась в сторону Атбасара. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Camry 55, за рулем которого находился мужчина 1983 г.р.

От сильного удара водитель Hyundai Accent и ее пассажирка погибли на месте от полученных травм.

На момент аварии в Hyundai Accent находилась еще одна женщина и трое детей (2007 г.р, 2017 г.р., 2017 г.р).

Водитель Toyota Camry получил ранения, женщина и двое детей, также как и дети с Hyundai Accent доставлены в районную больницу Сандыктауского района с различными телесными повреждениями.

На данный момент по стране на трассах республиканского значения продолжает работать 690 единиц специализированной техники.

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