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Вопросы проведения 175-летия Абая и 1150-летия аль-Фараби обсудил Токаев

Кроме того, обсуждались меры по экономическому и социальному развитию регионов страны, а также ключевые задачи на І квартал 2020 года.

Фото : Акорда4 января 2020, 13:59

Глава государства провел совещание с руководством Администрации Президента по приоритетным направлениям работы в 2020 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

На совещании обсуждены вопросы социально-экономического, общественно-политического развития и внешней политики Казахстана. Рассмотрены основные мероприятия, запланированные на предстоящий год.

Были затронуты организационные вопросы, связанные с проведением 175-летия Абая и 1150-летия аль-Фараби.

Кроме того, обсуждались меры по экономическому и социальному развитию регионов страны, а также ключевые задачи на І квартал 2020 года.

По итогам совещания Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по усилению работы в сфере повышения эффективности государственного управления и решению актуальных социальных вопросов.


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