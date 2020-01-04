Ратифицирована конвенция между правительствами Казахстана и Кипра о двойном налогообложении

В Конвенции предусмотрены положения, в соответствии с которыми дивиденды, проценты и роялти могут облагаться налогом в государстве-источнике возникновения дохода по пониженным ставкам.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогооблажения и предотвращения уклонения от налогооблажения в отношении налогов на доходы и Протокола к ней", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Целью Конвенции и Протокола являются укрепление и расширение экономического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Кипр путем создания благоприятных условий для инвестиций.

Конвенция и Протокол являются двусторонним международным договором и заключаются с целью устранения двойного налогообложения. Каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз - в одном из договаривающихся государств. Другое государство предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного дохода ту часть, по которой уже произведено налогообложение в другом государстве.

В Конвенции предусмотрены положения, в соответствии с которыми дивиденды, проценты и роялти могут облагаться налогом в государстве-источнике возникновения дохода по пониженным ставкам.

Протокол к настоящей Конвенции предусматривает дополнительные положения относительно обмена информации.

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