35 человек эвакуировали из-за пожара в доме в Атырау

Среди них восемь детей.

4 декабря в 10:43 на пульт "101" Атырау поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул.Датова, передает zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

По прибытии пожарных подразделений установлено, что загорание происходит в квартире на пятом этаже. Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация жильцов в количестве 35 человек, в том числе восемь детей и с квартиры пятого этажа с помощью автолестницы спасен мужчина 1981 года рождения.

Принятыми мерами пожар ликвидирован в 11:03 на площади пять квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается.

В тушении огня были задействованы десять человек личного состава и три единицы пожарной техники ДЧС Атырауской области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!