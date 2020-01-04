Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

35 человек эвакуировали из-за пожара в доме в Атырау

Среди них восемь детей.

Фото : КЧС МВД РК4 января 2020, 16:35

4 декабря в 10:43 на пульт "101" Атырау поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул.Датова, передает zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

По прибытии пожарных подразделений установлено, что загорание происходит в квартире на пятом этаже. Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация жильцов в количестве 35 человек, в том числе восемь детей и с квартиры пятого этажа с помощью автолестницы спасен мужчина 1981 года рождения.

Принятыми мерами пожар ликвидирован в 11:03 на площади пять квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается.

В тушении огня были задействованы десять человек личного состава и три единицы пожарной техники ДЧС Атырауской области.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты