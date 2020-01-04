Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Банкир из Актобе обманул коллег на несколько миллионов тенге

Пострадали восемь жителей Актобе.

Фото : 24.kz4 января 2020, 17:07

Сотрудник банка в Актобе обманул коллег на несколько миллионов тенге, передает zakon.kz со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Полицией области расследуется уголовное дело по фактам мошенничества, совершенному работником одного из банков Актобе.

- Под предлогом займа с последующим вознаграждением к основной сумме долга, получил у своих коллег и знакомых различные суммы от 50 до 70 тысяч тенге, которые впоследствии возвратил с процентами. Тем самым завоевав у своих кредиторов определенную репутацию, получил уже большие суммы, колеблющиеся до нескольких миллионов тенге, однако в установленный срок деньги не вернул, - сообщили в полиции.

В настоящее время по делу признаны в качестве потерпевших восемь жителей Актобе.

Проводится расследование по ст.190 ч.2 УК РК "Мошенничество".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты