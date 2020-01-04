Банкир из Актобе обманул коллег на несколько миллионов тенге
Пострадали восемь жителей Актобе.
Фото : 24.kz4 января 2020, 17:07
Сотрудник банка в Актобе обманул коллег на несколько миллионов тенге, передает zakon.kz со ссылкой на ДП Актюбинской области.
Полицией области расследуется уголовное дело по фактам мошенничества, совершенному работником одного из банков Актобе.
- Под предлогом займа с последующим вознаграждением к основной сумме долга, получил у своих коллег и знакомых различные суммы от 50 до 70 тысяч тенге, которые впоследствии возвратил с процентами. Тем самым завоевав у своих кредиторов определенную репутацию, получил уже большие суммы, колеблющиеся до нескольких миллионов тенге, однако в установленный срок деньги не вернул, - сообщили в полиции.
В настоящее время по делу признаны в качестве потерпевших восемь жителей Актобе.
Проводится расследование по ст.190 ч.2 УК РК "Мошенничество".
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