Банкир из Актобе обманул коллег на несколько миллионов тенге

Пострадали восемь жителей Актобе.

Сотрудник банка в Актобе обманул коллег на несколько миллионов тенге, передает zakon.kz со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Полицией области расследуется уголовное дело по фактам мошенничества, совершенному работником одного из банков Актобе.

- Под предлогом займа с последующим вознаграждением к основной сумме долга, получил у своих коллег и знакомых различные суммы от 50 до 70 тысяч тенге, которые впоследствии возвратил с процентами. Тем самым завоевав у своих кредиторов определенную репутацию, получил уже большие суммы, колеблющиеся до нескольких миллионов тенге, однако в установленный срок деньги не вернул, - сообщили в полиции.

В настоящее время по делу признаны в качестве потерпевших восемь жителей Актобе.

Проводится расследование по ст.190 ч.2 УК РК "Мошенничество".

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