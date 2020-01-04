Автомобиль сбил двух женщин на обочине в Акмолинской области

Пострадавших доставили в Буландинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла на 208-километре автодороги "Нур-Султан-Щучинск", сообщает zakon.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Toyota Camry пытался избежать столкновения и резко вывернул руль в сторону площадки отдыха. В результате он сбил двух женщин 35 и 40 лет, которые торговали домашним вареньем.

Пострадавших доставили в Буландинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Кроме водителя в автомобиле находились еще три пассажира - парень и две девушки от 20 до 25 лет. К счастью, они не пострадали.

На месте ДТП работают сотрудники дорожно-эксплуатационного участка. Следственно оперативная группа Бурабайского районного отдела полиции и дорожно-патрульный экипаж Тулпар -9. Дорожные знаки согласно дислокации происшествия выставлены. На трассах республиканского значения продолжают работать 599 единиц техники.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!