Полицейские Туркестанской области задержали босого домушника

Прихватив бижутерию он скрылся с места преступления.

Полицейские Туркестанской области задержали попытавшегося скрыться босиком домушника, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В Арысский РОП с заявлением обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, она вышла из дома, а когда решила вернуться за забытой вещью, заметила в доме неизвестного человека. В свою очередь, злоумышленник, которому не удалось довести свой умысел из-за вернувшейся хозяйки дома, прихватив бижутерию, босиком скрылся с места преступления. Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, составила около 15 тысяч тенге.

- В целях задержания подозреваемого в совершении кражи, прибывшие на место преступления районные полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Стражи порядка опросили очевидцев, провели подворный обход, а также собрали другие вещественные доказательства. На поиски воришки вышел и участковый инспектор полиции, обслуживающий данный административный участок, полковник полиции Нурмахан Арынов, к слову недавно награждённый Указом Президента РК медалью "Ерлігі үшін", который сразу же прочесывать близлежащие улицы, - передает пресс-служба ДП.

В полутора километрах от места преступления полицейский заметил подозрительного человека, легко одетого в зимнее время и в ходе проверки задержал домушника. В результате подозреваемый признался в содеянном, его доставили в отдел полиции затем арестовали.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый оказался уроженцем Арысского РОП, проживающим в Шымкенте и ранее уже судимый. Также полицейские выяснили, что задержанный оказался причастен к еще одной квартирной краже, совершенной за 10 дней до поимки. Пользуясь отсутствием хозяев и оставленной открытый дверью, домушник похитил деньги, сотовый телефон и золотые изделия. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 400 тысяч тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование и устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

- Во избежание квартирных краж рекомендуют гражданам быть бдительными и надежно закрывать входные двери, даже покидая свои дома на 10 минут. Необходимо установить на окнах железные решетки, а также по-возможности охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. Если же Вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102, - советуют полицейские.

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