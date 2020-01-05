Виноватых нет, это стечение обстоятельств – глава Bek Air

При взлете самолета "что-то происходило ненормальное".

На YouTube-канале "За нами уже выехали" появилось интервью с главой Bek Air Нурланом Жумасултановым, который подробно изложил свою позицию по поводу недавней авиакатастрофы самолета Fokker 100, унесшей жизни 12 человек, передает BaigeNews.kz.

Жумасултанов уверен, что все случившееся – роковое стечение обстоятельств. По его словам, ранее никаких нареканий не было ни к воздушному судну, ни к экипажу. Перед взлетом были проведены все необходимые процедуры, стабилизатор обработали противообледенительной жидкостью, крылья не обрабатывали, так как они были чистые – самолет до этого два дня простоял в аэропорту, осадков не было.

- Самолет пошел на вылет, вырулил на полосу, начал разбег (…) Оторвавшись от земли на 5,5 метров самолет начало раскачивать в разные стороны то влево, то вправо. Изменялся угол атаки, соответственно немного падала скорость, экипаж приземлился опять на землю, раскачка прекратилась, и он продолжил взлет. Взлетев, его опять начало кидать. После этого самолет в конце полосы сел на полосу. Поскольку он взлетал, была команда на уборку шасси, второй пилот команду выполнил. И он выкатился на грунт почти что со сложенными шасси, он сел на брюхо на снег и продолжил скольжение по снегу. Мы вычислили скорость скатывания с полосы. Он должен был до полной остановки проехать не более 800 метров до полной остановки. До того злополучного дома, с которым он столкнулся, было в районе 750 метров. То есть, он должен был после пробивания забора проехать еще 40-50 метров и остановиться. Самолет выкатился за пределы, ударил забор, пробил его, несмотря на то, что он бетонный. В аэропортах всегда делают такие заборы, чтобы при ударе об него воздушного судна разрушался забор, а не самолет. Буквально после забора – не более девяти метров – стоял тот дом, об который он ударился левой стороной. Произошло сдавливание самолета и разрушение, соответственно эта часть зашла в дом, задняя отлетела в другую сторону, там потом, когда двигался, у него еще хвост оторвало. Мы по видео видели, с какой скоростью самолет ударился об забор (…) Получается, что в момент удара об забор у него скорость была 50-55 км/ч, то есть совсем немного у него оставалось проехать, чтобы остановиться. Были там версии о том, что самолет ударился, и людей раскидало. Нет, ничего подобного. Самолет был просто сдавлен об угол дома. Потому что, если происходит удар при большой скорости, тогда просто человеческие тела не выдерживают такой нагрузки. Это было видно по пострадавшим, которых вытаскивали из самолета, что части тел ни у кого не оторвало. То есть произошло сдавливание, – рассказывает Жумасултанов.

Ранее, на пресс-конференции, глава авиакомпании выдвигал версию о том, что причиной авиакатастрофы мог стать так называемый спутный след от вылетевшего до этого воздушного судна. Несмотря на то, что в "Казаэронавигации" эту причину назвали несоответствующей действительности, Нурлан Жумасултанов по-прежнему склонен считать, что в ситуацию вмешался "микровихрь".

- Потому что самолет начало раскачивать в разные стороны. Конечно, может быть версия о том, что после взлета пилот начал самолет раскачивать. Пилот налетал 20 тысяч часов, опытнейший человек, в конце концов, он же не самоубийца, чтобы после взлета на неустойчовом этапе самолет крутить вот так влево-вправо. Явно видно по записям, что самолет взлетел и его начало кренить в правую сторону. По средствам контроля видно, что пилот его постоянно выравнивал. В какой-то момент крен возник влево очень большой, и он крылом чиркнул по полосе. Эта яркая вспышка на видео – это был чирк по полосе. Потом командир его (самолет. – Прим. авт.) "успокоил" и опять продолжил взлет, – рассказывает Жумасултанов.

Он также сообщил, что уже имеется распечатка средств объективного контроля (черных ящиков), откуда вышли другие данные по ветру. Стоит отметить, что при взлете скорость ветра была практически нулевая, полный штиль.

- Тут мы можем показать, что очень что-то происходило ненормальное. Направление ветра – ноль. И ветер начинает гулять. При разбеге, здесь опять же с момента отрыва. Вот посмотрите. После взлета – 76 градусов вправо от азимута (…) Каждую секунду меняется направление ветра. Каждую секунду-две-три. Скажем, в природе такие ветры не бывают. Даже если сказать, что это сдвиг ветра, они тогда по времени должны быть довольно растянутыми. За секунду такой ветер не может измениться. Второй показатель – скорость ветра. Тоже вот – после отрыва резко 4 узла, резко 6 узлов, резко 16. Потом резко падет до 5, потом 7, потом 8, потом 20 узлов, опять 6… Потом, в конечном, уже 96 узлов. 96 узлов – это 50 м/с. Таких ветров в то утро не было зафиксировано. Это уже катастрофический ветер. Поэтому мы пришли к выводу, что все-таки это микровихрь, – пояснил глава Bek Air.

Он уверен, что виноватых в этом происшествии нет.

- Стечение обстоятельств. Все действовали по правилам, установленным руководящими документами (…) Несмотря на то, что самолет попал в такие сложные полетные условия, экипаж с работой справился, он не потерял контроль над самолетом. Если бы потерял, он бы упал на полосе, и закончилось все печально (…) Если компанию признают виноватой, я своих парней в обиду не дам. Я сам за них отсижу. Из моих подчиненных никто не будет сидеть, я сам за них за всех отсижу. Но пилота погибшего в обиду мы не дадим. Потому что я вижу, что он управлял. Его начальников – летной службы, инженерной службы – тоже в обиду не дам. Если встанет вопрос, что с Bek Air кто-то должен быть наказан, я готов понести наказание, я готов прийти, написать чистосердечное признание: все, сажайте меня, других никого не трогайте. Я на это готов, если так вопрос встанет, – говорит Жумасултанов.

Говоря о репутационной стороне вопроса, он повторился, что если им не позволят больше работать в Казахстане, то компания готова искать себе применение за пределами страны.

- Будем перебираться куда-то в другую страну. Где-то же мы должны найти, где приткнуться. Если здесь не дадут, значит, где-то в другом месте получится. Будем смотреть, жизнь покажет. Хотя, конечно, хотелось быть полезным у себя на родине, – резюмировал он.

Самолет авиакомпании Bek Air разбился близ Алматы 27 декабря 2019 года. На борту было 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибло 12 человек, пострадало 49.В МВД назвали три возможные причины крушения: технические неполадки, ошибка экипажа и работа навигационных служб.

Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года.

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