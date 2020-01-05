В Казахстане установили квоты на привлечение иностранной рабсилы на 2020 год
Квоты установлены в соответствии с законом "О занятости населения".
Фото : ahtubinsk.bezformata.com5 января 2020, 14:02
Правительство Казахстана утвердило постановление от 27 декабря 2019 "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2020 год", передает zakon.kz.
Квоты установлены в соответствии с законом "О занятости населения" в процентном отношении к численности рабочей силы по видам экономической деятельности, а также на привлечение трудовых иммигрантов в размере 3,9 %.
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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