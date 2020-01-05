Ради развлечения. В поселке подожгли новогоднюю елку

Проводится расследование.

1 января 2020 года возле дворца культуры поселка Сарышаган неизвестные подожгли елку, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Сообщение о происшествии в дежурную часть Сарышаганского поселкового отделения полиции ОП Актогайского района поступило около 06:00 часов утра.

По информации ведомств, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 31-летний житель поселка, который дал признательные показания, что с целью развлечения совершил поджог елки.

- По данному факту начато досудебного расследование по статье 202 часть 2 УК РК. "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества совершенное путем поджога". Согласно санкции данной статьи подозреваемому грозить штраф в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, - говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится расследование.

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