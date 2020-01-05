Один человек до сих пор находится в реанимации после крушения самолета в Алматы

В стационарах Алматы, Нур-Султана и АМКБ находятся 30 человек.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета. Состояние их без ухудшений, сообщает zakon.kz.

На сегодня в стационарах Алматы находятся 27 пациентов, из них 7 детей. В реанимации находится 1 человек в Алматинской многопрофильной клинической больнице.

- У всех пострадавших, в том числе находяшегося в реанимации в южной столице, состояние стабильное, в динамике отмечается улучшение, - говорится в сообщении.

Трое пострадавших в авиакатастрофе для получения дальнейшего лечения были транспортированы санавиацией в НИИТО Нур-Султан.

В целом, врачами проведены 22 оперативных вмешательств. Все проведённые операции прошли успешно. Из них - двоим детям травматологи Центра детской неотложной медицинской помощи провели операции без разреза с применением высокотехнологичных современных методов лечения, а именно "Остеосинтез гибкими стержнями правой бедренной кости". Преимуществами такой операции считаются ее минимальная травматичность и возможность нагружать сломанную конечность уже через несколько дней после оперативного лечения.

Напомним, что в результате авиакатастрофы число пострадавших достигало 69 человек, из них 9 детей. В стационарах Алматы, Нур-Султана и АМКБ находятся 30 человек.

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