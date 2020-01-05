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Крушение самолета в Алматы: второй пилот пришел в сознание

Разговаривает, на вопросы отвечает адекватно.

Фото : delo.ua5 января 2020, 16:50

Второго пилота, который пострадал в крушении самолета под Алматы, перевели из реанимации в профильное отделение. Мужчина пришел в сознание. Об этом на брифинге сообщила исполняющая обязанности главврача городской клинической больницы №4 Айман Байзолданова, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

- Состояние стабилизировалось. Пилот уже в сознании, находится в профильном отделении, а не в реанимации. Разговаривает, на вопросы отвечает адекватно, - отметила Айман Байзолданова.

И.о. руководителя управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев отметил, что на сегодня в стационарах города находятся 27 пациентов, из них семеро детей. Еще трое человек получают медицинскую помощь в Нур-Султане.

В реанимации находятся два человека: в Алматинской многопрофильной клинической больнице и в НИИ ортопедии и травматологии Нур-Султана. У всех пострадавших, в том числе находящихся в реанимации, состояние стабильное, в динамике отмечается улучшение. В целом, врачами проведены 22 операции, которые прошли успешно.

- Медицинская помощь, диагностические обследования, лекарственное обеспечение оказываются в полном объеме. Ежедневно проводятся консилиумы и консультации профильных специалистов городских и республиканских организаций городов Алматы и Нур-Султана, - сказал Абилдаев.


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