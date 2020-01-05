О состоянии пострадавших в авиакатастрофе Bek Air рассказали врачи

Врачами проведено 23 оперативных вмешательств. Все проведенные операции прошли успешно.

На сегодня в медицинских организациях городов Нур-Султан и Алматы находятся 34 пациента, из них семь детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает zakon.kz.

В отделении реанимации медицинских организаций находятся два пациента (один пациент в Алматинской многопрофильной клинической больнице, один пациент в НИИ травматологии и ортопедии Нур-Султана).

У всех пострадавших, в том числе находящегося в реанимации в южной столице, состояние стабильное, в динамике отмечается улучшение.

Трое пострадавших в авиакатастрофе для получения дальнейшего лечения были транспортированы санавиацией в НИИ травматологии и ортопедии Нур-Султана.

В целом, врачами проведено 23 оперативных вмешательств. Все проведенные операции прошли успешно.

Из них двоим детям травматологи Центра детской неотложной медицинской помощи провели операции без разреза с применением высокотехнологичных медицинских услуг, а именно "Остеосинтез гибкими стержнями правой бедренной кости". Преимуществами такой операции считаются ее минимальная травматичность и возможность нагружать сломанную конечность уже через несколько дней после оперативного лечения.

Необходимо отметить, всем пострадавшим в авиакатастрофе оказывается необходимое лечение. Привлечены лучшие специалисты республиканских НИИ и центров.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!