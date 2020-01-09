Молодые люди катались на надувном матраце по улицам Петропавловска

Таким образом молодые люди хотели получить хайп и развлечь пользователей социальных сетей.

Вечером 7 января в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа молодых людей проехала на надувном матраце по центральным улицам. Видео сопровождалось веселой музыкой, взрывами цветных красок и ненормативной лексикой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Полицейские установили всех участников скандального видео. Они были доставлены в управление полиции. Ими оказались нигде неработающие молодые парни. Один из них недавно приехал из России. Был установлен и водитель автомашины. В ходе разбирательства выяснилось, что таким образом молодые люди хотели получить хайп, адреналин и развлечь пользователей социальных сетей. О том, что такая шутка представляет реальную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения, они задумались позже.

По словам начальника отдела местной полицейской службы управления полиции города Петропавловска Алибека Габдуллина, стражами правопорядка приняты все предусмотренные законом меры. Материалы собраны и направлены в суд по статьям 434 КРКоАП "Мелкое хулиганство" и по части 2 статьи 593 КРКоАП "Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения Правил дорожного движения".

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