Женщина обманывая детей, проникала в квартиры Нур-Султана

Добычей подозреваемой становились ювелирные изделия и денежные средства.

Сотрудниками полиции задержана 50-ти летняя женщина, которая обманывая детей, проникала в чужие квартиры, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

8 января 2020 года сотрудниками Департамента полиции Нур-Султана по подозрению в совершении квартирной кражи, задержана ранее судимая 50-ти летняя жительница Павлодарской области.

- В ходе расследования полицейские установили, что подозреваемая ходила по домам, высматривая квартиры, где находились дети. Представляясь знакомой родителей, она просила открыть дверь, а затем, найдя предлог, заходила в квартиры, где совершала кражи ценных вещей. Добычей подозреваемой становились ювелирные изделия и денежные средств, - говорится в сообщении.

Женщина ранее неоднократно задерживалась за совершение аналогичных краж в разных городах республики. В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

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