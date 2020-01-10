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Esentai Mall в Алматы оцеплен

Полицейские ведут работы по проверке здания.

Фото : kursiv.kz/ Максим Калач10 января 2020, 17:42

В Алматы оцеплен торговый центр Esentai Mall, передает zakon.kz.

В социальных сетях распространяется информация о том, что территория Esentai Mall оцеплена.

Полицейские ведут работы по проверке здания, - говорится в аккаунте "kris.p.online".

Кроме того, по комментариям пользователей, также оцепление на Алтынсарина/Шаляпина.


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