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Еще несколько зданий оцеплено в Алматы

Вызовы поступили по восьми объектам.

Фото : Pixabay10 января 2020, 18:25

В социальных сетях продолжает появляться информация об оцеплений зданий в Алматы, передает zakon.kz.

Так, по данным паблика "kris.p.online", оцеплено здание "Рамстора" на Жарокова-Дунаевского, а также здание на Алтынсарина-Шаляпина.

По информации полиции города, вызовы поступили по восьми объектам.

Подробности будут известны позже.


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