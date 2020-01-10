Еще несколько зданий оцеплено в Алматы
Вызовы поступили по восьми объектам.
Фото : Pixabay10 января 2020, 18:25
В социальных сетях продолжает появляться информация об оцеплений зданий в Алматы, передает zakon.kz.
Так, по данным паблика "kris.p.online", оцеплено здание "Рамстора" на Жарокова-Дунаевского, а также здание на Алтынсарина-Шаляпина.
По информации полиции города, вызовы поступили по восьми объектам.
Подробности будут известны позже.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5002233-10826383b1bceb1a64eaa54ada53179b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...