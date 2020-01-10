Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В избиении сына Жванецкого подозревают студентов из Казахстана

По версии студентов, драка произошла из-за банальной пьяной ссоры.

Фото : Комсомольская правда10 января 2020, 19:53

Расследование драки, в которой пострадал сын писателя-сатирика Михаила Жванецкого, 24-летний Дмитрий Жванецкий и его приятель, сдвинулось с мертвой точки. Молодые люди отдыхали в ресторане "Цыцыла", недалеко от Парка Победы, около которого на них напали двое неизвестных, пишет "Комсомольская Правда".

Жванецкий - младший отделался парой синяков, а вот его друг с переломом носа был госпитализирован. Кроме того, у друзей пропала небольшая сумма денег и наручные часы. Оба сразу же подали заявление в полицию. Спустя сутки правоохранителям удалось выйти на след подозреваемых. Ими оказались двое студентов МГИМО. Оба - приезжие из Казахстана.

- Один из них дал признательные показания. Он задержан, - сообщили изданию собственные источники в правоохранительных органах.

Второй подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. По версии студентов, драка произошла из-за банальной пьяной ссоры. Кто на самом деле был зачинщиком, сейчас разбираются следователи.

Сам Михаил Жванецкий ситуацию с дракой никак не комментирует. На мобильный телефон сатирик не отвечает.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты