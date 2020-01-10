В избиении сына Жванецкого подозревают студентов из Казахстана

По версии студентов, драка произошла из-за банальной пьяной ссоры.

Расследование драки, в которой пострадал сын писателя-сатирика Михаила Жванецкого, 24-летний Дмитрий Жванецкий и его приятель, сдвинулось с мертвой точки. Молодые люди отдыхали в ресторане "Цыцыла", недалеко от Парка Победы, около которого на них напали двое неизвестных, пишет "Комсомольская Правда".

Жванецкий - младший отделался парой синяков, а вот его друг с переломом носа был госпитализирован. Кроме того, у друзей пропала небольшая сумма денег и наручные часы. Оба сразу же подали заявление в полицию. Спустя сутки правоохранителям удалось выйти на след подозреваемых. Ими оказались двое студентов МГИМО. Оба - приезжие из Казахстана.

- Один из них дал признательные показания. Он задержан, - сообщили изданию собственные источники в правоохранительных органах.

Второй подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. По версии студентов, драка произошла из-за банальной пьяной ссоры. Кто на самом деле был зачинщиком, сейчас разбираются следователи.

Сам Михаил Жванецкий ситуацию с дракой никак не комментирует. На мобильный телефон сатирик не отвечает.

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