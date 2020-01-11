Алматинские бизнесмены массово воруют воду

Эти нарушения выявили специалисты коммунальной компании.

Десятки автомоек, банных комплексов и других объектов бизнеса незаконно пользуются водопроводом и канализацией, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Эти нарушения выявили специалисты коммунальной компании. Водоканал из-за этого терпит многомиллионные убытки. В мегаполисе провели рейд и поразились смекалке предпринимателей.

Этот банный комплекс еще не успел открыться, но уже стал злостным неплательщиком коммунальных услуг. За год строители украли воды на 9 млн. тенге. Водопроводную трубу подключили в обход правилам и нормам, но этого нарушители не признают. Однако, доказать свою правоту документально начальник стройбригады так и не смог. Как и объяснить, почему врезанная в водопровод труба ведет именно к их объекту, - сообщает корреспондент.

Специалисты удивлены смекалкой предпринимателей-нарушителей.

Часто найти "место преступления" непросто. Выручают спецприборы. По документам эта автомойка использует около 10 кубометров воды в месяц и оплачивает за это 2 тысячи тенге. Цифры для субъекта малого бизнеса просто нереальные, - говорят специалисты коммунальной компании.

Показать, где именно самовольно подключены трубы бизнесмены, конечно, отказались. И перешли в нападение. К агрессии нарушителей специалисты коммунальной компании привыкли,но терпеть воровство воды больше не намерены.

При проверке мы определили несколько объектов, это именно автомойки, в том числе есть бани, где незаконно пользуются, самовольное подключение. Теперь будут приниматься меры, - Акбота Жылысова, Официальный представитель ГКП "Алматы су".

Нечистым на руку бизнесменам начислили дополнительные платежи на миллионы тенге. Если долги не погасят, нарушителей отключат от сети.

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