Насильника задержали по горячим следам в Актобе

Задержали местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В Актобе гвардейцы совместно сотрудниками полиции по горячим следам задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в совершении изнасилования, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РгК "Батыс" Нацгвардии РК, Актобе.

Инцидент произошел 9 января, около 18:20 часов вечера во время несения патрульно-постовой службы войсковой наряд в составе начальника патруля старшего сержанта Манарбека Терикбаева и патрульного рядового Ерасыла Абылгалиева, получил сигнал по радиостанции из ЦОУ, о том, что по улице Тахауи Ахтанова, сзади общежития, возле складов неизвестный мужчина проявляет насильственные действия в отношение женщины, - сообщают сотрудники.

Немедленно прибыв по указанному адресу, гвардейцы совместно сотрудниками полиции по горячим следам на месте преступления задержали местного жителя находившегося в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал гражданку против ее воли. Здесь же женщине вызвали бригаду скорой помощи.

Свою очередь, потерпевшая женщина, рассказала гвардейцам, что мужчина вступил насильственный половой контакт против ее воли.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый мужчина доставлен в отдел полиции города Актобе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!