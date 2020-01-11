На убийцу собаки завели уголовное дело в Караганде

Он подошел поиграть к соседской овчарке, которая содержится на неогороженной территории частного дома. За что и был тут же убит хозяином особняка в присутствии владельца.

Породистая собака джек-рассел-терьер была убита из винтовки 7 января в Караганде, сообщает zakon.kz со ссылкой на NV.kz.

В инстаграм аккаунте prosobak.krg рассказано о случившемся:

7 января 2020 года события были не только радостными. В Караганде выстрелом из мелкокалиберной винтовки был убит вот этот малыш, джек рассел терьер по имени Рембрандт.

Во время прогулки с хозяином он подошел поиграть к соседской овчарке, которая содержится на неогороженной территории частного дома. За что и был тут же убит хозяином особняка в присутствии владельца. Представителям правоохранительных органов стрелявший предъявил зарегистрированный на свое имя дробовик. Но дроби в теле животного не обнаружила ни ветеринар частной клиники, проводившая вскрытие и сделавшая рентгеновский снимок, ни представитель городской ветстанции, подписавший акт осмотра.

Полиция не хочет заморачиваться по поводу того, из какого оружия был выстрел. Делать экспертизу не хотят, осмотр места происшествия, несмотря на наши неоднократные просьбы, произведен не был. Потому что это собака и они не понимают почему мы так страдаем. Они не видят проблему в убийстве животного" — говорит хозяйка убитого песика, Евгения Булкова. Давайте проверим, велика ли сила соцсетей — и сможем ли мы, объединившись добиться справедливости и наказать убийцу Рема, - написано в аккаунте.

В департаменте полиции Карагандинской области подтвердили, что уголовное дело заведено.

"Заявление имеется. Возбуждено уголовное дело по статье 316 ч.1 УК РК "Жестокое обращение с животными".

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