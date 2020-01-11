На убийцу собаки завели уголовное дело в Караганде
Он подошел поиграть к соседской овчарке, которая содержится на неогороженной территории частного дома. За что и был тут же убит хозяином особняка в присутствии владельца.
Породистая собака джек-рассел-терьер была убита из винтовки 7 января в Караганде, сообщает zakon.kz со ссылкой на NV.kz.
В инстаграм аккаунте prosobak.krg рассказано о случившемся:
7 января 2020 года события были не только радостными. В Караганде выстрелом из мелкокалиберной винтовки был убит вот этот малыш, джек рассел терьер по имени Рембрандт.
Во время прогулки с хозяином он подошел поиграть к соседской овчарке, которая содержится на неогороженной территории частного дома. За что и был тут же убит хозяином особняка в присутствии владельца. Представителям правоохранительных органов стрелявший предъявил зарегистрированный на свое имя дробовик. Но дроби в теле животного не обнаружила ни ветеринар частной клиники, проводившая вскрытие и сделавшая рентгеновский снимок, ни представитель городской ветстанции, подписавший акт осмотра.
Полиция не хочет заморачиваться по поводу того, из какого оружия был выстрел. Делать экспертизу не хотят, осмотр места происшествия, несмотря на наши неоднократные просьбы, произведен не был. Потому что это собака и они не понимают почему мы так страдаем. Они не видят проблему в убийстве животного" — говорит хозяйка убитого песика, Евгения Булкова. Давайте проверим, велика ли сила соцсетей — и сможем ли мы, объединившись добиться справедливости и наказать убийцу Рема, - написано в аккаунте.
В департаменте полиции Карагандинской области подтвердили, что уголовное дело заведено.
"Заявление имеется. Возбуждено уголовное дело по статье 316 ч.1 УК РК "Жестокое обращение с животными".
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????7 января 2020года события были не только радостными. В Караганде выстрелом из мелкокалиберной винтовки был убит вот этот малыш, джек рассел терьер по имени Рембрандт. Во время прогулки с хозяином он подошел поиграть к соседской овчарке, которая содержится на неогороженной территории частного дома. За что и был тут же убит хозяином особняка в присутствии владельца. Представителям правоохранительных органов стрелявший предъявил зарегистрированный на свое имя дробовик. Но дроби в теле животного не обнаружила ни ветеринар частной клиники, проводившая вскрытие и сделавшая рентгеновский снимок, ни представитель городской ветстанции, подписавший акт осмотра. "Полиция не хочет заморачиваться по поводу того, из какого оружия был выстрел. Делать экспертизу не хотят, осмотр места происшествия, несмотря на наши неоднократные просьбы, произведен не был. Потому что это собака и они не понимают почему мы так страдаем. Они не видят проблему в убийстве животного" - говорит хозяйка убитого песика, Евгения Булкова. Давайте проверим, велика ли сила соцсетей - и сможем ли мы, объединившись добиться справедливости и #наказать_убийцу_Рема #Казахстану_нужен_закон_о_защите_животных ????January 7, 2020, the events were not only joyful. In Karaganda, this kid was killed by a small-caliber rifle shot, Jack Russell Terrier named Rembrandt. While walking with the owner, he went to play with a neighbor's shepherd dog, which is kept on the unenclosed territory of a private house. For which he was immediately killed by the owner of the mansion in front of several witnesses. "The police do not want to bother about what kind of weapon the shot was from. They don’t want to make an examination, they didn’t inspect the scene of the incident, despite our repeated requests. Because it’s a dog and they don’t understand why we are suffering so much. They don’t see the problem is killing the animal, "says the owner of the murdered dog, Evgenia Bulkova. Let's check if the power of social networks is great - and if we can join together to punish the killer.
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