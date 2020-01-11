Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение парламента Франции в феврале.

Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы - достижения 64 лет для получения полной пенсии. Об этом говорится в обращении премьер-министра страны, передает РИА Новости.

В субботу в Париже проходит очередная масштабная манифестация против пенсионной реформы. Акция протеста сопровождается беспорядками.

Пенсионная реформа, объявленная французскими властями, среди прочего, предполагала сохранение возраста выхода на пенсию в 62 года. Однако для получения полной пенсии французам пришлось бы работать до 64 лет. Это положение вызвало наибольшую критику французских профсоюзных организаций. Как отмечает радиостанция, премьер Франции Эдуар Филипп направил письмо профсоюзам, сообщив, что эта норма будет временно исключена из проекта закона о пенсионной реформе.

Как ожидается, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение парламента Франции в феврале.

Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.

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