Выборы в парламент Казахстана пройдут в марте - СМИ

Видеоролик об этом размещен на официальном Youtube-канале "Россия-24".

Российский государственный телеканал Россия-24 выпустил видеоролик, в котором говорится, что парламентские выборы в Казахстане пройдут в марте 2020 года, сообщает zakon.kz.

Видео также размещено на официальном Youtube-канале "Россия-24".

Так, в ролике говорится, что в 2020 году пройдут президентские выборы в Боливии (март), в США (3 ноября), Беларуси (дата не определена), Таджикистане (дата не определена).

Между тем парламентские выборы пройдут в Казахстане (март), Словакии (февраль), Кипре (май), Сербии (апрель), Северной Македонии (апрель), Литве (октябрь), Черногории (октябрь), Грузии (октябрь).

- Россия-24 либо ошиблась, либо действительно что-то знает, - прокомментировал эту новость политолог Газиз Абишев в своем Telegram-канале.

Парламентские выборы в Казахстане прошли 20 марта 2016 года. Согласно Конституции срок полномочий депутатов мажилиса составляет пять лет. Следующие выборы в законодательный орган должны пройти только в марте 2021 года.

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