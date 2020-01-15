Подросток сбежал в Шымкент после ссоры с дедушкой

Мальчик уехал к папе.

Полицейские Туркестанской области вернули подростка, ушедшего из дома из-за обиды на родных, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В дежурную часть Байдибекского РОП примерно в 22.00 поступило сообщение о том, что без вести пропал несовершеннолетний 2007 года рождения, который ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. По словам родных, 13-летний подросток в тот день поссорился с дедушкой и ушел из дома.

При проверке установлено, что 13-летний ребенок, обидевшись на дедушку, уехал в сторону мегаполиса к отцу домой.

Кроме того выяснилось, что родители шестиклассника уже несколько лет находятся в разводе. Таким образом, полицейские совместно с представителями заинтересованных органов выехали в Шымкент, чтобы вернуть ребенка. Однако, не обнаружив подростка в доме родителя, в ходе дальнейших розыскных мероприятий около 5.00 утра полицейские обнаружили мальчика у родственников. Найденного подростка стражи порядка вернули домой к матери живым и здоровым.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям быть внимательными к своим детям и не оставлять их без присмотра, находить время для общения с ребенком. Если же ваш ребенок пропал или ушел в неизвестном направлении, то незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону 102.

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