Президент сможет определять порядок применения мер военного положения

Предусматривается наделение Президента дополнительными полномочиями по применению мер военного положения в мирное время.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты поддержали в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения", которым предусматривается наделение дополнительными функциями президента, передает корреспондент zakon.kz.

- Основной целью законопроекта является совершенствование законодательства в области военного положения. Это продиктовано необходимостью поддержания оборонного потенциала государства и адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности. Законопроект предусматривает внесение поправок в Трудовой кодекс и в три закона - "О военном положении", "Об обороне и Вооруженных силах РК", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - сказал первый заместитель министра обороны - начальник генерального штаба ВС РК Мурат Бектанов, представляя проект закона.

По его словам, ключевыми моментами являются вопросы правового регулирования, функционирования государства как в период военного положения, так и подготовки к нему в мирное время.

- В документе предлагается дополнить полномочия президента, которые могут быть реализованы в мирное время. Это определение порядка применения мер военного положения, утверждение положения о ставке верховного главнокомандования Вооруженных сил, о советах обороны, об организации деятельности правительства в период военного положения. Кроме того, компетенцию правительства предлагается дополнить полномочиями в мирное время по утверждению положения в министерствах на период военного положения, в период военного положения, по организации перевода госорганов, входящих в структуру правительства, на структуру и штат военного времени, по установлению заданий местным исполнительным органам по обеспечению мероприятий гражданской и территориальной обороны, - перечислил представитель ведомства.

Он добавил, что также предлагается предусмотреть полномочия местных исполнительных органов в период военного положения, в том числе наделять их полномочиями на образование советов обороны области, города, городов республиканского значения, столицы.

- Советы обороны как орган военного управления будут обеспечивать выполнение мер военного положения. Они образуются только на период военного положения и поэтому не будут входить в структуру Вооруженных сил. Отдельными поправками предложено предусмотреть вопросы обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, - указал Бектанов.

Помимо этого, в законе "Об обороне и вооруженных силах РК" предлагается ряд поправок по планированию обороны. Они рассмотрены системно, то есть по всей вертикали управления - на каждом уровне вводится соответствующие полномочия и функции. Также законопроектом закрепляется компетенция госорганов и организаций независимо от форм собственности по подготовке объектов, подлежащих охране и обороне в период мобилизации, военного положения и в военное время, в отношении инженерно-технической укрепленной и противодиверсионной безопасности, и обеспечению материально-техническими средствами специальные формирования.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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