Токаев: Каждый доллар, вложенный в питание школьника, окупается в три

Меценатам и бизнесменам предложили помогать государству в поддержке школьников.

Для школьников из малообеспеченных семей будет предоставлено бесплатное горячее питание за счет государства, но хотелось бы поддержку от отечественных бизнесменов, сказал на встрече с представителями Президентского молодежного кадрового резерва Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Мы ищем оптимальную модель социальной политики государства. Наиболее актуальными являются вопросы АСП. Они очень острые, звучат довольно остро в нашем обществе. Государство должно помогать тем, кто действительно в этом нуждается. Нельзя подстегивать неоправданные ожидания людей. Это путь в никуда. Правительство намерено выплачивать пособия всем многодетным семьям вне зависимости от доходов, — сказал глава государства.

Кроме того, по его словам, все дети из малообеспеченных семей будут получать гарантированный социальный пакет, а именно продуктовые наборы и другие средства первой необходимости.

Для учащихся школ из малообеспеченных семей будет предоставлено бесплатное горячее питание, проезд на учебу и обратно, школьная форма, необходимые принадлежности. Все это, разумеется, за счет государства. Хотелось бы, чтобы нас поддержали отечественные бизнесмены, так называемая , национальная буржуазия, — заявил Токаев.



Он напомнил, что такая практика есть в ряде европейских стран, как Финляндия, Швеция, Чехия, Эстония, когда предприниматели активно включаются в обеспечение детей.

По оценкам всемирной продовольственной программы ООН, каждый доллар, вложенный в питание школьника, окупается в три, а порой и до десяти раз. Уверен, с помощью представителей бизнеса, меценатов, спонсоров, эта задача нам вполне по плечу, — заключил Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

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