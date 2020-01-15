МВД РК: Авто с российскими номерами не попадают под ограничения

В то же время казахстанцы по правилам ЕАЭС должны производить таможенную очистку машин из Армении и Кыргызстана, чтобы свободно ездить с иностранными номерами.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев дал разъяснения по правилам регистрации автомобилей, состоящих на иностранном учете, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, речь идет только о машинах, которые завезены из Армении и Кыргызстана.

Это не касается российских машин, - уточнил Кожаев.

При этом он отметил, что такие правила существовали всегда.

- По правилам очистки, все владельцы машины, которые заезжают в РК делают это. Если они растаможены вне правил, утвержденных на территории ЕАЭС, а у нас две страны - это Кыргызстан и Армения - у них до 2020 года существовал льготный период растаможки, то есть там таможенные пошлины были ниже намного, чем у остальных членов ЕАЭС - России, Беларуси и Казахстана, поэтому получается, что это должно было распространятся только на граждан Кыргызстана и Армении, которые на своих авто заезжают к нам по правилам временного вода и могут разъезжать свободно, - пояснил замглавы ведомства.

Что касается казахстанцев, то, как он добавил, «они изначально должны были по этим машинам провести полную таможенную очистку».

Если вы следите за нашими разъяснениями, то мы в прошлые годы по кыргызским авто давали уже. Уже года два даем по армянским авто, как это должно делаться. Однако наши граждане не соблюдают этого. Поэтому мы переходим сейчас просто к стадии администрирования этих нарушений. И мы будем принимать меры по тому, чтобы или наши граждане полностью очистку таможенную провели, либо вывести эти машины, - уточнил представитель МВД.

За нарушение этого правила, по его данным, предусмотрена ответственность.

Да, в КоАП предусмотрено, что те машины, которые не прошли таможенную очистку, для них предусматривается ответственность вплоть до водворения на штрафстоянку. Они должны растаможить эти машины. По штрафам - я сейчас точно не помню, но, по моему, 20 МРП, - заключил Кожаев.

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Оксана Скибан, Нур-Султан

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