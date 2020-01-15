Путин предложил передать Госдуме часть своих полномочий

За президентом сохраняется право назначать всех руководителей силовых структур.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил изменить Конституцию и резко увеличить полномочия Госдумы на формирование правительства, сообщает "Страна".

В частности, он предложил передать парламенту право не только утверждать кандидатуру премьера, но и всех членов правительства (по представлению премьера).

Сейчас в России всех членов правительство назначает и снимает президент.

Уточняется, что перехода к чисто парламентской республике не будет. За президентом сохраняется право назначать всех руководителей силовых структур. Но и здесь Путин предложил делать это после консультаций с Советом Федерации.

Таким образом, получает подтверждение версия, что Путин ближе к окончанию своего срока будет передавать значительную часть полномочий парламенту и правительству.

По одной из версий, Путин может вновь занять пост премьер-министра (опираясь на большинство в Госдуме), который после изменений в Конституцию приобретет значительно больший вес.

При этом изменения в Конституцию Путин предложил провести через референдум.

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