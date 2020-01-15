Сексуальное рабство: задержаны похитители девушки

Девушку похитили на улице и заставили заниматься проституцией.

Алматинка уверяет, что провела в сексуальном рабстве несколько дней. Полиция задержала подозреваемых, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДП города.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей города Алматы за причастность к данному преступлению. Так, 8 января около 7 часов утра один из них - гр. "А" 1996 г.р. забрал потерпевшую из столовой "Канагат" и обманным путем отвез на съемную квартиру, откуда второй - гр. "Б" 1972 г.р. насильно вывез ее в частный дом по улице Усачева, где её избивали и насильно удерживали, - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия для обеспечения полноты и объективности расследования.

В отношении двух девушек, соучастниц данного преступления проводятся мероприятия по их задержанию.

Напомним, в Алматы похитили девушку на улице и заставили заниматься проституцией.

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