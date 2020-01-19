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Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы-Бишкек 

Еще одна пассажирка находится в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Фото : zakon.kz.19 января 2020, 10:24

Вчера, около 18:30, на 128 километре трассы Алматы — Бишкек произошло столкновение с летальным исходом, сообщает zakon.kz.

Столкновение произошло между автомобилями марки Highlander и минивэном Previa. Toyota Previa двигалась в сторону Бишкека, водитель автомобиля Toyota Highlander выезжаял с поселка Актерек, выехал на трассу, прям перед Previa.

Водитель минивэна (Previa) вырулил в сторону, пытаясь избежать столкновения, но ему не удалось урегулировать ситуацию. В итоге Минивэн врезался в бок кроссовера (Highlander).

От сильного удара минивэн закрутило на дороге, а кроссовер отбросило на обочину, где он начал переворачиваться. Водитель Previa побежал к перевернувшемуся кроссоверу оказать помощь пострадавшим и вызвал скорую.

Прибывшая на место бригада скорой констатировала смерть одной из пассажирки кроссовера, женщины 1940 г.р., другую женщину госпитализировала в ближайшую больницу. Пострадавшая пассажирка находится в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Оба водителя серьезных травм не получили. Позже водитель кроссовера рассказал, что он не заметил двигавшийся по трассе минивэн. Все обстоятельства ДТП выясняет дознаватель Алматинской области.


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