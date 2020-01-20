Елжан Биртанов: У реформы есть человеческое лицо, и есть позитивный эффект

На сегодня в Казахстане застраховано порядка 83 процентов населения.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провел встречу с главными редакторами, известными журналистами и общественными деятелями Алматы, на которой подробно рассказал о внедряемом в нашей стране обязательном социальном медицинском страховании (ОСМС) и ответил на вопросы аудитории, сообщает Zakon.kz.

В рамках семинара "Медицинское страхование: доступность и качество медицинских услуг" министр рассказал о внедрении новых пакетов ОСМС и ГОБМП, информационных фейках и мифах о казахстанской медицине.

- Не всегда все гладко, но почти три миллиона человек мы выписываем из больниц ежегодно, - начал глава ведомства. – Я не говорю про тех, кто приходит в поликлиники, на консультацию, на исследование, а также о дневных станционерах, откуда каждый день выходит порядка 10 тысяч вылеченных, прооперированных людей. Эти маленькие победы случились благодаря тем технологиям, которые сегодня есть в нашей медицине и многие из них стали более доступны в системе медицинского страхования.

По словам министра, на сегодня уже завершено подписание контрактов со всеми поставщиками медицинских услуг. Это больницы, поликлиники и другие медицинские организации, которые оказывают бесплатные услуги населению и получают финансирование от фонда медицинского страхования.

При этом Елжан Биртанов выделил два важных момента. Первый - фонд оплачивает все имеющиеся на сегодня медицинские услуги и те, которые являются бесплатными в рамках гарантированного бесплатного объема медицинской помощи (ГБОМП) всем жителям и гражданам Казахстана, независимо от того, застрахован он или нет.

Второй пакет бесплатных медицинских услуг это пакет, который предоставляется уже застрахованному населению. "Сегодня в Казахстане застраховано порядка 83 процентов населения, но окончательная цифра будет видна в течение года, поскольку люди еще продолжают страховаться, платят взносы, отчисления и у них возникает статус застрахованности", - сказал министр.

Среди участников реформы много частных клиник.

Как сообщил Елжан Биртанов, "в фонде медицинского страхования зарегистрировались две тысячи поставщиков медицинских услуг, из них 60% — это частные медицинские организации, что немаловажно. Для нас важно, чтобы люди получали услуги по своему выбору – государственные, частные и платили не сами, а платил фонд медицинского страхования по тем услугам, которые включены. И вот здесь очень важный момент. Во-первых, есть конкуренция, и доля частников увеличилась. Я встречался с представителями частного сектора, с инвесторами и была видна большая заинтересованность и перспективы. Вторая сторона этой важной реформы – мы ушли от той модели, когда государство финансирует государственные больницы. Классическая схема, с которой мы вошли в независимость и долгое время развивали, это когда медицинские услуги оказывались только в государственных организациях, и государство финансировало эти клиники".

Сегодня произошла совершенно другая структурная реформа. Для простого человека это, может быть, не суть важно, но институционально для системы здравоохранения это очень важно, считает министр. "Сейчас у нас есть единый плательщик, который собирает государственные и наши, частные деньги и как бы покупает для населения медицинские услуги. Мы шли к этому очень долго, и мы это сделали".

По мнению министра, неэффективность, которая сложилась в системе здравоохранения, во многом связана как раз с тем, что государство до недавнего времени платило из местного бюджета. К примеру, онкология буквально до 2018 года оплачивалась независимо от качества, независимо от состояния, местный бюджет просто содержал эти клиники.

- Теперь в условиях рыночной экономики у нас есть предприятия – государственные, частные – которые борются за право предоставления медицинских услуг для населения, - подчеркнул Биртанов. - И фонд предоставляет такое право, с одной стороны, для рынка, для сектора здравоохранения, с другой стороны, он уже несет ответственность, поскольку собирает деньги с нас со всех и является так называемым омбудсменом. Эта роль, может быть, непривычная, но она будет постоянно усиливаться, и для этого проведена эта реформа.

До 2018 года, когда фонда еще не существовало, его предшественником - комитетом контроля и качества безопасности товаров и услуг "не были предусмотрены экспертиза, анализ, количество этих услуг. Просто платили по факту, по счету. Кого вылечил, как вылечил – никого не интересовало. Я не говорю, что жалобы не рассматривались. Нет, все это было и есть. Но даже сегодня государственный контроль в виде комитета контроля и качества безопасности товаров и услуг, в том числе медицинских, по закону фактически работают только по жалобам населения. Их не так уж много по сравнению с общим объемом.

А фонд медицинского страхования имеет право каждый кейс проверить, каждый представленный к оплате случай. И у него есть инструменты случайной выборки, автоматической выборки. Например, если пациент лежал в больнице дольше, чем в среднем с этим диагнозом лежат, то машина вытаскивает и идет экспертиза. У фонда есть возможность выходить и проверять, а нет ли приписок? А они есть, мы их никогда не скрывали и мы даже не представляли и не представляем, насколько они могут быть распространены, но мы знаем, что они есть", - говорит глава здравоохранения.

Сегодня перед отечественной медициной стоит задача проводить системные изменения, реформы, хотя они болезненны, признался министр. Но структурно мы это должны были сделать для того, чтобы создать условия для дальнейшего развития и решения каждодневных проблем с качеством услуг, с недоступностью услуг, с очередями. Без этих вещей не удалось бы это сделать, считает он.

Говоря об этом, министр отметил, что бывает много непонимания, сопротивлений. "Нам говорили, вы решите сначала эти проблемы, а потом делайте реформы. Невозможно решить эти проблемы, не сделав реформы. И это не единственная реформа, много других реформ, но невозможно их сегодня решить. Это не всем понятно", - прокомментировал министр. - Есть такая профессия, как организация здравоохранения и мы смотрим. Есть научные изыскания, какие-то эффективные методы, технологии, зарубежный опыт – все это тщательно изучается, прежде чем принять какие-то решения. И вот мы начали эту реформу и видим уже какие-то конкретные примеры, и я хотел бы, чтобы мы не стеснялись этого. У реформы есть человеческое лицо, и есть позитивный эффект".

Торгын Нурсеитова, фото автора

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