В 356 км от Алматы произошло землетрясение
Сведений об ощутимости нет.
Фото : zo4gw3d1rz.a20 января 2020, 09:47
В 356 км на юг от Алматы на территории Китая зарегистрировано землетрясение, передает zakon.kz.
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 20 января 2020 года в 09часов 17 минут 18 секунд (03.17. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 356 км на юг от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 40.02° с.ш. 77.40° в.д. Глубина 5 км, - говорится в сообщении.
Сведений об ощутимости нет.
Стоит отметить, что вечером 19 января в 19:27 было зафиксировано еще одно землетрясение в Алматы. Эпицентр землетрясения располагался в 370 км на юг от Алматы на территории Китая.
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