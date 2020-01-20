В 356 км от Алматы произошло землетрясение

Сведений об ощутимости нет.

В 356 км на юг от Алматы на территории Китая зарегистрировано землетрясение, передает zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 20 января 2020 года в 09часов 17 минут 18 секунд (03.17. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 356 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 40.02° с.ш. 77.40° в.д. Глубина 5 км, - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости нет.

Стоит отметить, что вечером 19 января в 19:27 было зафиксировано еще одно землетрясение в Алматы. Эпицентр землетрясения располагался в 370 км на юг от Алматы на территории Китая.

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