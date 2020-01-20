Экс-акима Алатауского района Алматы взяли под стражу

Его заместитель также арестован.

Подозреваемого в коррупции экс-райакима Шахмердена Рыспаева взяли под стражу в Алматы, передает zakon.kz.

Постановлением следственного суда санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого лица, - сообщили в пресс-службе алматинского горсуда.

Его заместитель также арестован.

Ранее Антикоррупционная служба Алматы по подозрению в совершении коррупционного преступления задержала акима Алатауского района города, его заместителя, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района. Их подозревают в хищении в 2019 году бюджетных средств в крупном размере, выделенных по госпрограмме "Развития регионов до 2020 года".

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