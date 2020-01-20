Няня избила ребенка в Алматы

Родители избитого ребенка боятся, что няня избежит наказания.

В Алматы няня избила 1,5-годовалого ребенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Facebook движения "Немолчи.kz".

Родители пострадавшего мальчика рассказали, что наняли няню, поскольку обоим нужно было работать. Позже соседи стали жаловаться на то, что ребенок в их отсутствии много плачет. В итоге родители установили дома камеру и обнаружили, что няня бьет их сына.



В больнице у ребенка обнаружили ушибы мягких тканей головы, шишку на голове. Сейчас у мальчика беспокойный сон и отсутствует аппетит.

Нам предоставили видео с побоями малыша. Родители очень боятся, что она уйдет от ответственности и еще к кому-то наймется на работу. После того, как родители подали заявление, она два дня скрывалась, отец ребенка сам ее нашел и вызвал участкового! Пока ехали в машине, она не стесняясь звонила ко всем знакомым и просила уладить дело! - говорится в сообщении "Немолчи.kz".

Сообщается, что было начато досудебное расследование по статье 73 КоАП РК "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений".

Недавно прошел административный суд, судья вернул дело на доследование.

О няне известно, что она является уроженкой Узбекистана.

В полиции Алматы сообщили что готовят информацию по этому делу.

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