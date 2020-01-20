Няня избила ребенка в Алматы
Родители избитого ребенка боятся, что няня избежит наказания.
В Алматы няня избила 1,5-годовалого ребенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Facebook движения "Немолчи.kz".
Родители пострадавшего мальчика рассказали, что наняли няню, поскольку обоим нужно было работать. Позже соседи стали жаловаться на то, что ребенок в их отсутствии много плачет. В итоге родители установили дома камеру и обнаружили, что няня бьет их сына.
В больнице у ребенка обнаружили ушибы мягких тканей головы, шишку на голове. Сейчас у мальчика беспокойный сон и отсутствует аппетит.
Нам предоставили видео с побоями малыша. Родители очень боятся, что она уйдет от ответственности и еще к кому-то наймется на работу. После того, как родители подали заявление, она два дня скрывалась, отец ребенка сам ее нашел и вызвал участкового! Пока ехали в машине, она не стесняясь звонила ко всем знакомым и просила уладить дело! - говорится в сообщении "Немолчи.kz".
Сообщается, что было начато досудебное расследование по статье 73 КоАП РК "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений".
Недавно прошел административный суд, судья вернул дело на доследование.
О няне известно, что она является уроженкой Узбекистана.
В полиции Алматы сообщили что готовят информацию по этому делу.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!