Токаев наградил полицейского, погибшего от рук дебошира

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Касым-Жомарт Токаев наградил орденом "Айбын" ІІІ степени погибшего полицейского в Костанайской области Базарбаева Дархана, передает zakon.kz.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом "Айбын" ІІІ степени Базарбаева Дархана Сериковича – полицейского Отдела полиции Костанайского района Департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел (посмертно), - говорится в официальном сообщении, опубликованном на Акорде.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Трагедия произошла 19 января. Сотрудник полиции погиб, спасая семью от вооруженного ножом семейного дебошира в Тобыле. Он получил ножевое ранение. Смертельно раненный полицейский обезвредил подозреваемого, принял меры для безопасности семьи. Приехавшая "Скорая помощь" констатировала смерть Дархана Базарбаева. У него остался 4 – х месячный ребенок. В настоящее время подозреваемый арестован, начато досудебное расследование по статье 99 ч 2 УК РК "Убийство, лица в связи с осуществлением служебной деятельности".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!