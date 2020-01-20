Сотовые операторы необоснованно сокращали период списания абонентской платы
Им направлены уведомления.
Фото : pixabay.com20 января 2020, 18:23
Сотовым операторам направлены уведомления из-за сокращения периода списания абонентской платы, сообщает zakon.kz.
Действия операторов сотовой связи по уменьшению периода времени, за который суммируется стоимость полученных услуг, содержат признаки злоупотребления доминирующих положением путем нарушения прав неограниченного круга потребителей, - говорится в сообщении Комитета по защите и развитию конкуренции.
В соответствии с требованиями статьи 199 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан операторам связи направлены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения конкурентного законодательства.
Неисполнение уведомления является основанием для назначения расследования.
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