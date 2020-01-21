Молодая мать покончила с собой и обвинила мужа-полицейского

О том, что творилось в семье, дочь редко рассказывала и никогда не жаловалась.

21-летняя Гульмайса Жакыбаева, прежде чем свести счеты с жизнью, написала записку, в которой обвинила мужа. Родственники погибшей просят наказать виновного, и записали обращение Президенту, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Мама, папа, простите меня. Я не оправдала ваших надежд. Оставляю вам Санжара! - говорится в предсмертной записке.

Мать 21-летней Гульмайсы уже несколько раз перечитывает последнее письмо дочери. Предсмертную записку она написала перед тем, как покончить с собой. Все произошло в родительском доме 14 января. Родные уверены: на отчаянный шаг она решилась из-за своего супруга. Мужчина работает в дорожной полиции. Незадолго до этого он, якобы, обвинил ее в краже денег, и намеревался забрать сына.

13 января он ее заставил подписать ее заявление, где она признает, что украла 13 млн. Мы даже не знаем, что это за деньги. Дочь никогда бы не пошла на такое, она воспитана по-другому. Еще в этом письме она будто отказывается от своего пятимесячного ребенка. Ее вынудили так поступить. В суде бумагу не приняли, а сотрудница рассказала, что дочь в тот день была очень напугана, у нее тряслись руки, - сказала мать погибшей Ардак Жакыбаева.

Гульмайса преподавала английский язык в школе. В браке с супругом Жанатом они прожили всего 1,5 года. О том, что творилось в семье, дочь редко рассказывала и никогда не жаловалась. Она была добрым и жизнерадостным человеком. А в конце декабря раздался звонок от свекрови.

В единый реестр досудебного расследования зарегистрировано по ст.105 и присвоен очередной номер. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время подозреваемым по материалу, по уголовному делу никто не признан еще подозреваемым, - сообщил замначальника отдела полиции Панфиловского района Айдар Абдрахманулы.

Тем временем супруг погибшей Гульмайсы на свободе, и продолжает работать в полиции. Сейчас он, предположительно, на больничном. Но дверь журналистам ни в доме супруга, ни в доме его родителей никто так и не открыл. У погибшей остался пятимесячный ребенок. Сейчас он у родителей Гульмайсы. Но они опасаются, что в любой момент ребенка заберет отец. Если мужчину признают подозреваемым и вину его признают, то полицейскому может грозить до трех лет заключения.

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