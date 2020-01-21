Фермеры недовольны запретом на экспорт скота

Фермеры заявляют: если запрет на вывоз скота не снимут, то они уйдут из бизнеса.

Популистской и непродуманной мерой назвали фермеры решение Минсельхоза запретить экспорт живого скота. В ведомстве свое решение объясняют двумя целями: загрузить отечественные перерабатывающие предприятия и снизить цену на мясо. Однако сельхозтоваропроизводители уверены: ничего, кроме уничтожения животноводства как отрасли, это не принесет. Об этом сообщает Первый канал Евразия, передает zakon.kz.

Все началось именно с этого совещания, на котором спикер Сената Дарига Назарбаева раскритиковала развитие агропромышленного сектора экономики. В год выделяется два млрд тенге в эту отрасль. Фермеры поддерживаются субсидиями. А эти деньги, оказываются, работают не на нас, а на экономику Узбекистана.

Представьте себе, 156 тысяч голов крупного рогатого скота мы отправили на экспорт в прошлом году в Узбекистан. 260 тысяч голов мелкого рогатого скота было в целом экспортировано, из них 80% – в Узбекистан. Это небывалые цифры! 45% перерабатывающих предприятий простаивает. Мы становимся сырьевым придатком Узбекистана. Разве ради этого государство дает субсидии фермерам, и пытается наращивать животноводство? Чтобы потом мы закупали свой же скот у Узбекистана в виде готовой продукции? Мы импортируем оттуда мясные консервы и колбасы, - сказал председатель правления национальной палаты "Атамекен" Аблай Мырзахметов.

В Минсельхозе задумали загрузить перерабатывающие предприятия и снизить цену на мясо. Нашли оригинальный способ - запретить фермерам вывоз живого скота за границу. Он останется у нас, переработка загрузится, и цена на мясо снизится. За проданную корову в Узбекистане они выручали 400 тысяч тенге. Теперь, когда введен запрет, получится мощная конкуренция внутри страны. И цена той же буренки упадет в три раза. Значит, подешевеет и мясо. Но эту меру не поддержали сельхозпроизводители.

Нет, мясо не подешевеет, вот увидите. Оно останется по той же цене, что и сейчас. Зато разбогатеют посредники. Они будут с фермеров требовать низкую цену, зная, что им некуда продавать свой скот. Корову, которая например, стоит 200 тысяч тенге, они будут покупать у нас за 70-80 тысяч, - сказал глава крестьянского хозяйства Амангельды Сопбеков.

В зале собрались крестьяне и члены Мясного союза Казахстана. Все в один голос твердят: нужно отменить запрет на экспорт скота. Если в Правительстве не прислушаются, то в ближайшем будущем вся отрасль животноводства будет убита, которую с колен поднимали не один год, поддерживая государственными субсидиями.

В программе минимум мы получим, возможно, определенное снижение на мясо. А в программе максимум этот период недолго продлится, и скоро нам неоткуда будет покупать это мясо. Потому, что фермеру будет нерентабельно продавать свою продукцию по низким ценам, - сказал глава крестьянского хозяйства Данияр Капушев.

Фермеры заявляют: если запрет на вывоз скота не снимут, то они уйдут из бизнеса. И предлагают Минсельхозу бороться не с ними, а с посредниками. Ведь половина суммы, что платит потребитель за килограмм мяса, оседает у них в кармане. Чиновникам предстоит теперь решить, как сохранить животноводство и не допустить рост цен на мясо. Также остро стоит вопрос незагруженности мясокомбинатов. Несмотря на то, что они загружены только наполовину, в Минсельхозе просят деньги на строительство еще 700 перерабатывающих предприятий.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!