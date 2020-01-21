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На празднование 750-летия Золотой Орды могут выделить 3,5 млрд тенге

В план вошло 40 различных мероприятий.

Фото : camonitor.kz21 января 2020, 09:49

Правительство Казахстана своим постановлением утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию 750-летия Золотой Орды "Ұлық Ұлыс", передает zakon.kz.

В план вошло 40 различных мероприятий, в числе которых реализация проекта "Древние караванные пути и караван сараи Золотой Орды Западного Казахстана: изучение и создание базы данных караван сараев", а также:

• Проведение археологических работ для реконструкции цитадели золотоординского городища Сарайшык (2020 год – 29,7 млн тенге, 2021 год – 21,1 млн тенге, 2022 год – 19,2 млн тенге).
• Строительство туристского комплекса вблизи мавзолея "Жошы хан" (800 млн тенге)
• Создание экспозиции "Зала Золотой Орды и Казахского ханства" в Национальном музее РК (175,1 млн тенге)
• Завершение строительства и благоустройство визит-центра Национального историко-культурного и природного музея-заповедник "Улытау" (150 млн тенге+180 млн тенге)
• Организация республиканских и международных мероприятий, в том числе кочевой культуры "Кокмайса", музыкального фестиваля "Жезкиик-2020", "Улытау-2020" (РБ - 174 млн тенге, МБ - 248 млн тенге)
• Проведение выставки "Золотая Орда: из коллекции Государственного Эрмитажа" в Национальном музее РК (170,4 млн тенге)
• Научно-познавательный цикл документальных фильмов об истории Золотой Орды, Жошы хан, Алаша хан и другие (132,8 млн тенге)
• Проведение в Нур-Султане итоговой международной конференции, посвященной историко-культурному наследию Золотой Орды (52 млн тенге)
• Создание этноаула для приема туристов вблизи села Улытау (350 млн тенге)

Всего на реализацию плана мероприятий потребуются расходы чуть более 3,5 млрд тенге.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Золотая Орда входит в культурный код казахов. По его словам, "необходимо использовать историю и наследие Улытау для воспитания молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине".


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