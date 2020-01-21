Он задал новые стандарты - альпинисты не забывают известного коллегу

Забег на пик Амангельды памяти Анатолия Букреева состоялся на днях.

Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они - храмы, где я исповедую мою религию, говорил знаменитый казахстанский горовосходитель Анатолий Букреев. В честь прославленного альпиниста в очередной раз прошел забег в стиле скайраннинг на пик Амангельды, передает zakon.kz.

Забег на пик Амангельды (3999) имеет давние традиции и богатую историю. Отбор альпинистов-высотников в гималайские экспедиции СССР, а затем и Казахстана, проходил именно на этом маршруте.

На склонах пика Амангельды оттачивали навыки скоростных восхождений многие альпинисты. Среди них выделялся уникальными данными и достижениями, казахстанский альпинист Анатолий Букреев (16.01.1958 – 25.12.1997), лидируя с большим отрывом на отборочных высотных забегах в Заилийском Алатау, больших горах Тянь-Шаня, Кавказа и Памира.

Анатолий Букреев стал основоположником мировой тактики скоростных восхождений на вершины выше 7 тысяч метров, раздвинув границы возможного, задав миру новые стандарты. В декабре 1997 года, Анатолий Букреев погиб при попытке восхождения на вершину Аннапурна.

С 1999 года проводится забег, посвященный его памяти. До 2018 года забег был приурочен к дате гибели спортсмена, и проводился в последние выходные года, с 2019 года дата забега перенесена ближе к дате рождения легенды – 16 января.

Забег в стиле скайраннинг на пик Амангельды памяти Анатолия Букреева состоялся 19 января 2020 года в Малоалматинском ущелье, от альплагеря Туюксу до предвершинной башни пика Амангельды.

Казахстанский скайраннер Шынгыс Байкашев стал победителем Забега на Амангельды 2020 года, с результатом 1:18:38, улучшив собственный рекорд прошлых лет. За всю историю гонки Байкашев выигрывает её в четвёртый раз. При этом рекорд трассы от 1999 года (1:15:42), установленный альпинистом Урубко, по-прежнему не повергнут.

Атлеты состязались в двух категориях - Sky Race (старт – от альплагеря "Туюк Су", 2450 м, финиш – бастион пика Амангельды, 3950 м, протяженность 5,5 км, перепад – 1500 м) и вертикальный километр (старт – от альплагеря "Туюк Су", 2450 м, финиш – на площадке Альпинград, 3450 м, протяженность 4,5 км, перепад – 1000м).

Призёры определялись среди мужчин и женщин в нескольких возрастных категориях 18-39, 40-59, 60 + лет.

Возраст определялся по дате рождения. Первая тройка у мужчин в абсолютном зачете: Шынгыс Байкашев (Казахстан), Педро Визуэте (Испания), Николай Шорохов (Россия).

Среди женщин лучшей по времени среди всех участниц одержала Анна Оглоблина из Кыргызстана, за ней Софья Безель (Россия) и Наталья Нещерет (Россия).

Подготовил Альберт Ахметов

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