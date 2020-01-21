3 млн тенге заплатит чиновник за взятку 

Он пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.

Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее проводилось следствие в отношении руководителя отдела земледелия и регулирования зернового рынка ГУ "Управление сельского хозяйства Акмолинской области" Бектурова Е.Ж., подозреваемого в совершении коррупционного преступления, сообщает zakon.kz.

Он подозревался в завладении путем обмана денежными средствами в сумме 1 млн тенге представителя ТОО "Агрофирма Жер 888", якобы за положительное решение вопроса в предоставлении субсидий в рамках Госпрограммы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы, - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

20 января приговор Кокшетауского городского суда Бектуров Е.Ж. признан виновным в совершении мошенничества и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 3 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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