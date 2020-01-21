Казахстанку нашли повешенной в Корее

Ее тело обнаружили в ванной комнате.

Тело казахстанки обнаружили 16 января в своей квартире в городе Ансан (Южная Корея), передает zakon.kz.

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, согласно поступившей информации из городской полиции, ее нашли повешенной в ванной комнате.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия и судебно-медицинская экспертиза. Консульский отдел Посольства РК в Корее оказывает всю необходимую консульско-правовую помощь родственникам погибшей, - отметил он.

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